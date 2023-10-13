Москва, 13 октября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Проработать возможность создания Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай поручил правительству президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию», — говорится в документе.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок исполнения поручения — до 15 февраля 2024 года.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин заявлял, что страна переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надёжных партнёров, таких как страны БРИКС.

Он отметил, что Россия реализует флагманские проекты — Северный морской путь и новый международный транспортный коридор «Север — Юг». Эти артерии призваны обеспечить кратчайшие и экономически оптимальные торговые пути, связывающие крупные узлы с потребительскими рынками.