Лондон, 13 октября, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Великобритания направит два военных корабля в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля в условиях обострения конфликта с ХАМАС. Это подтвердил в своём заявлении британский премьер-министр Риши Сунак, сообщили 13 октября в канцелярии премьера.

Dave Sherfield/MOD

В заявлении говорится, что в группировку включены самолёт P8 Poseidon, средства наблюдения, два корабля ВМС Lyme Bay и Argus, три вертолёта Merlin и рота королевских морских пехотинцев. Эти силы будут находиться «в состоянии готовности оказывать практическую поддержку Израилю и партнёрам в регионе, а также обеспечивать сдерживание и безопасность».

Отмечено также, что с 13 октября британские самолёты морской патрульной и разведывательной авиации начнут отслеживать в регионе угрозы стабильности, например, передачу оружия террористическим группировкам.

Ранее газета Times, ссылаясь на источники, сообщила о планах Великобритании направить два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье. Отмечалось, что Лондон запланировал наблюдательные полёты над Израилем, чтобы продемонстрировать военную поддержку своего союзника.

10 октября в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец «Джеральд Форд». Центральное командование Вооружённых сил США заявило, что корабль направлен для сдерживания любых сил, стремящихся обострить ситуацию или расширить зону конфликта. В тот же день газета The Wall Street Journal сообщила, что США рассматривают возможность отправки к берегам Израиля авианосца «Дуайт Эйзенхауэр».

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США направить авианосцы к берегам Израиля грозит вовлечением третьих стран и дальнейшим раскручиванием конфликта. Позднее Захарова обвинила в обострении Вашингтон, который сделал ставку на политику «управляемого хаоса» в регионе. Хаос перестал быть управляемым, подчеркнула она, и последние заявления США только усугубляют ситуацию.