Берлин, 13 октября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Читатели немецкой газеты Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за пренебрежение к собственным гражданам.

Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС Глава МИД Германии Анналена Бербок

Ранее дипломат отвергла сообщения немцев, заявивших, что процесс эвакуации из Израиля не был налажен. Она охарактеризовала эти претензии как «отдельные случаи», признав, что эти случаи не всегда были рассмотрены так, «как хотелось бы». В результате читатели немецкого издания осудили министра иностранных дел Германии за пренебрежительное отношение к собственным гражданам.

Так, один из пользователей поинтересовался, что ещё нужно сделать Бербок, чтобы она наконец покинула свой пост.

Другой читатель отметил, что «отдельным случаем» является сама Бербок.

Ещё один пользователь посетовал на то, что министр даже не может сразу организовать полёты. Его поддержал другой читатель, написав, что является удивительным то, что под руководством этого правительства вообще что-то сработало.

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