Нью-Йорк, США, 13 октября, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Израиль призвал 1,1 млн палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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По его словам, соответствующее предписание было отдано 12 октября незадолго до полуночи по местному времени.

Все граждане Газы к северу от Вади должны перебраться на юг Газы в течение 24 часов, речь идёт об 1,1 млн человек, добавил он.

При этом в ООН «решительно призвали отменить такой приказ», так как уже случившаяся трагедия может стать катастрофической ситуацией.

Однако постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал эти слова постыдными. По его мнению, в течение многих лет организация закрывала глаза на вооружение ХАМАСа.

Как сообщало ИА Регнум, в секторе Газа не справляются с количеством пострадавших от ударов Израиля по анклаву. Система здравоохранения стремительно приближается к коллапсу, заявил представитель минздрава в Газе Ашраф Кудра.

В государственных больницах Израиля запретили лечить взятых в плен бойцов палестинского движения ХАМАС. Согласно директиве минздрава, израильская система здравоохранения должна сосредоточиться на лечении пострадавших граждан и своих военных, а также подготовиться к приёму новых раненых.

Более 2,5 тыс. домов полностью разрушены в секторе Газа в результате ударов Израиля. Ещё около 23 тыс. строений получили такие повреждения, при которых проживание в них невозможно.