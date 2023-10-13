Израиль призвал палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа за 24 часа
Нью-Йорк, США, 13 октября, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Израиль призвал 1,1 млн палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, соответствующее предписание было отдано 12 октября незадолго до полуночи по местному времени.
Все граждане Газы к северу от Вади должны перебраться на юг Газы в течение 24 часов, речь идёт об 1,1 млн человек, добавил он.
При этом в ООН «решительно призвали отменить такой приказ», так как уже случившаяся трагедия может стать катастрофической ситуацией.
Однако постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал эти слова постыдными. По его мнению, в течение многих лет организация закрывала глаза на вооружение ХАМАСа.
Как сообщало ИА Регнум, в секторе Газа не справляются с количеством пострадавших от ударов Израиля по анклаву. Система здравоохранения стремительно приближается к коллапсу, заявил представитель минздрава в Газе Ашраф Кудра.
В государственных больницах Израиля запретили лечить взятых в плен бойцов палестинского движения ХАМАС. Согласно директиве минздрава, израильская система здравоохранения должна сосредоточиться на лечении пострадавших граждан и своих военных, а также подготовиться к приёму новых раненых.
Более 2,5 тыс. домов полностью разрушены в секторе Газа в результате ударов Израиля. Ещё около 23 тыс. строений получили такие повреждения, при которых проживание в них невозможно.