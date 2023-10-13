В США назвали тревожным сигналом слова Путина о Ближнем Востоке
Экс-разведчик Шаффер: слова Путина о Ближнем Востоке вскрыли провал политики США
Вашингтон, 13 октября, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Для США стали тревожным сигналом слова президента России Владимира Путина о палестино-израильском конфликте, они вскрыли провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом 13 октября заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Российский лидер 11 октября назвал обострение конфликта примером провала политики Вашингтона на Ближнем Востоке, который не озаботился поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон.
По словам Шаффера, интеграция Ближнего Востока, к которой стремятся США, выглядит следующим образом: «вы продвигаете то, что мы хотим». Он отметил, что именно такая политика и подлила масла в огонь.
«Путин говорит правду. Ирония в том, что Путин, который является нашим противником, обладает таким чётким видением и ясным мышлением по поводу происходящего», — сказал Шаффер.
Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что США в последние несколько лет пренебрегали механизмами урегулирования на Ближнем Востоке. По его словам, в Вашингтоне пытались подменить решение фундаментальных политических проблем материальными подачками населению, проживающему на палестинских территориях.
Одной из причин, которая, по мнению Путина, привела к взрыву насилия на Ближнем Востоке, является поселенческая политика Израиля. Он отметил, что Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают своими. Путин также заявил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства.