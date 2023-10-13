Вашингтон, 13 октября, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Для США стали тревожным сигналом слова президента России Владимира Путина о палестино-израильском конфликте, они вскрыли провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом 13 октября заявил бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

Российский лидер 11 октября назвал обострение конфликта примером провала политики Вашингтона на Ближнем Востоке, который не озаботился поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон.

По словам Шаффера, интеграция Ближнего Востока, к которой стремятся США, выглядит следующим образом: «вы продвигаете то, что мы хотим». Он отметил, что именно такая политика и подлила масла в огонь.

«Путин говорит правду. Ирония в том, что Путин, который является нашим противником, обладает таким чётким видением и ясным мышлением по поводу происходящего», — сказал Шаффер.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что США в последние несколько лет пренебрегали механизмами урегулирования на Ближнем Востоке. По его словам, в Вашингтоне пытались подменить решение фундаментальных политических проблем материальными подачками населению, проживающему на палестинских территориях.

Одной из причин, которая, по мнению Путина, привела к взрыву насилия на Ближнем Востоке, является поселенческая политика Израиля. Он отметил, что Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают своими. Путин также заявил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства.