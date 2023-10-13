Москва, 13 октября, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Гражданин Киргизии, которому на родине грозил тюремный срок за участие с СВО на стороне России, получил российское гражданство по указу президента Владимира Путина. Об этом уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила 13 октября URA.RU.

РИА Новости/ Табылды Кадырбеков/ Sputnik

Она рассказала, что иностранец, который участвовал в боевых действиях на Украине, находился в центре временного содержания. В отношении мужчины вступило в силу решение о выдворении из страны, но его друзья и сослуживцы решили бороться за справедливость и «дошли до президента».

«В итоге дошли до президента Путина: накануне он подписал указ о приёме в российское гражданство», — сказала Мерзлякова.

Участник СВО заканчивает лечение в госпитале и готовится к возвращению на фронт, добавила она.

Омбудсмен напомнила, что в Киргизии по закону запрещено наёмничество. Уже есть случаи, когда участников спецоперации на Украине приговаривали к десяти годам тюрьмы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства иностранцам, которые поступили на военную службу в ВС России по контракту.