Луганск, 13 октября, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Украинская армия на краснолиманском направлении возводит оборонительные сооружения. Об этом 13 октября сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его данным, на участке Терны — Торское было отмечено ведение ВСУ инженерных работ по возведению фортификационных сооружений и укреплению своих позиций.

От уточнил, что при оборудовании укрепрайонов ВСУ используют готовые железобетонные конструкции, которые доставляет на передовую гражданский автотранспорт, а брёвна доставляют гражданские лесовозы. Эти работы ведутся как днём, так и ночью, уточнил офицер.

Как передавало ИА Регнум, российские бойцы группировки войск «Центр» отразили пять атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины на краснолиманском направлении, в районе Торского участка и Серебрянского лесничества, сообщили в Минобороны.

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук уточнил, что украинские войска потеряли на данном участке фронта около 40 боевиков, также уничтожен пикап. В ходе контрбатарейной борьбы удалось вскрыть и подавить около 15 артиллерийских расчётов ВСУ.