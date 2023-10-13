Брюссель, 13 октября, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Экономические отношения между Евросоюзом и Китаем далеки от удовлетворительных, написал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в авторской статье для газеты South China Morning Post.

JULIEN WARNAND/EPA/ТАСС Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель

«На экономическом фронте наши отношения сейчас далеки от удовлетворительных», — написал он.

По его словам, для Пекина ЕС является крупным экспортным рынком, но эти отношения в течение многих лет были «несбалансированными, и этот дисбаланс продолжает усугубляться».

В значительной степени рост этого дисбаланса связан с постоянными трудностями, с которыми сталкиваются компании ЕС при выходе на рынок Китая, добавил Боррель.

Если европейские компании сочтут, что дисбалансы в торговле с КНР ставят под угрозу ключевые секторы промышленности ЕС, они потребуют усиления протекционистских мер.

«Поэтому в наших общих интересах устранить дисбалансы в наших торговых отношениях», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после визита на Генассамблею ООН выразил сожаление, что мир не желает «играть по правилам».

Он выразил недовольство тем, что страны Глобального Юга рассматривают ценности Запада как пережиток доминирования и ориентируются на Россию и Китай, которые оспаривают их универсальный характер.

Ранее Боррель, отвечая на вопрос испанской газеты El Pais о геополитических интересах РФ и КНР, заявил, что «настоящим геополитическим игроком» является только Китай, а Россия — «экономический карлик», «бензоколонка, у владельца которой есть атомная бомба».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Жозепу Боррелю помалкивать. ЕС похож на банкрота, который разорился и перестал заправляться качественным топливом по средствам, добавила она.