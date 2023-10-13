Токио, 13 октября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Председатель нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода объявил о своей отставке с этого поста из-за состояния здоровья, при этом но хотел бы продолжить работу в качестве парламентского депутата от правящей партии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Токио.

ТАСС/IMAGO/Political-Moments Хироюки Хосода

«Я приношу свои извинения, но я вынужден объявить об уходе в отставку с поста председателя нижней палаты парламента», — отметил он.

По его словам, в настоящее время он проходит лечение после того, как летом у него были обнаружены признаки ишемического инсульта, из-за проблем со здоровьем Хосода был вынужден пропустить встречу спикеров парламента государств «Группы семи» в сентябре.

Хосода отметил, что хотел бы продолжить выполнять обязанности парламентского депутата от правящей Либерально-демократической партии Японии.

Как передавало ИА Регнум, агентство Киодо Цусин 24 января сообщило, чтоХироюки Хосода отверг обвинения в связях с сектой Муна, но при этом отказался публично обсуждать вопросы, связанные с этой религиозной группой. 78-летний Хосода заявил, что не получал никаких политических запросов от религиозной организации и поэтому не чувствует себя виновным. Но оппозиционные партии выразили готовность продолжить обвинять Хосоду за связи с мунитской Церковью объединения.

Спикер признал, что посещал несколько мероприятий, связанных с религиозной организацией, но отрицал получение от них какой-либо поддержки в его предвыборных кампаниях или пожертвований от группы, основанной ярым антикоммунистом Мун Сон Мёном в Южной Корее в 1954 году.