Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил план эвакуации жителей города Сдерота, расположенного вблизи сектора Газа и подвергающегося обстрелам со стороны палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении минобороны, опубликованном в соцсети X.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В ведомстве объявили о запуске национальной инициативы по размещению жителей Сдерота в гостевых домах за пределами города. Одобренная Галантом программа была окончательно согласована вечером 12 октября на встрече представителей минобороны, министерства финансов и канцелярии премьер-министра страны, указано в заявлении.

«Все эти ведомства будут совместно финансировать программу эвакуации», — пояснили в минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября мэр Сдерота Алон Давиди попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху эвакуировать всё население города. Ранее в Сдероте в результате обстрела со стороны ХАМАС по меньшей мере четыре человека были госпитализированы, двое — в тяжёлом состоянии.

Город, где проживают примерно 27 тыс. человек, расположен в 1 км от границы с сектором Газа.