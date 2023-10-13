Газа, Палестина, 13 октября, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Оперативный штаб в секторе Газа Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) перемещён в южную часть анклава. Об этом говорится в сообщении агентства в соцсети X.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

Агентство перевело свой центральный оперативный штаб и международный персонал на юг, чтобы продолжать гуманитарные операции и оказывать поддержку своему персоналу и палестинским беженцам в секторе Газа, указано в заявлении.

В БАПОР сообщили также, что 12 сотрудников агентства погибли в секторе Газа с 7 сентября.

Ранее власти Израиля проинформировали ООН о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что такая эвакуация не может пройти без разрушительных гуманитарных последствий.

Как сообщало ИА Регнум, число погибших при ударах Армии обороны Израиля по сектору Газа увеличилось до 1537 человек, число погибших превысило 6,6 тыс. С израильской стороны в ходе конфликта погибли до 1,5 тыс. человек, около 4 тыс. получили ранения.