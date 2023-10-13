Москва, 13 октября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Среди пожилых россиян увеличивается количество пострадавших от нового вида телефонного мошенничества. Злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов лишают граждан квартир и сбережений, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Иван Шилов ИА Регнум

Потенциальной жертве сообщают об оформленных кредитах в десятках банков. В каждом из случаев якобы в качестве обеспечения указывается квартира гражданина. Людям в срочном порядке рекомендуют перевести все средства на безопасные счета, а жильё временно оформить на «сотрудника ФСБ».

«Жертву обрабатывает целая бригада: и «сотрудник ФСБ из отдела по борьбе с финансированием терроризма», и «следователь», и «сотрудница ЦБ», и даже «оператор с портала Госуслуги», — уточнил юрист в беседе с агентством «Прайм».

По словам Соловьёва, запутавшись, человек передаёт мошенникам все сбережения, оформляет кредиты и отправляет им снятые средства, а затем передаёт и объекты недвижимости.

В зависимости от характера и податливости жертвы злоумышленники могут заставить людей указать недвижимость в качестве обеспечения крупного кредита, оформить квартиру «на своего человека», продать жильё, а деньги перевести на «безопасный» счёт.

Жертвами такой схемы мошенничества зачастую становятся пожилые люди. По мнению эксперта, мошенники предварительно подбирают потенциальных жертв. Людям следует учесть, что сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят гражданам ни по каким поводам, тем более не требуют перевода средств или совершения каких-либо действий с недвижимостью.

В случае потери недвижимости пострадавшим необходимо добиваться возбуждения уголовного дела и просить следствие запретить любые действия в отношении квартиры. Таким образом жертва мошенников сможет проживать там до конца следствия. Но и злоумышленники не дремлют, они изучили законы, практику и стараются использовать стопроцентные схемы, предупредил Соловьёв.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о придуманной мошенникаминовой схеме обмана с навязчивым предложением заключить «договор на использование номера телефона».

Аферисты звонят жертвам и представляются сотрудниками сотовых компаний. Они заявляют абонентам, что у тех якобы заканчивается пользовательское соглашение с оператором и этот договор будто бы нужно продлить. После этого преступники стараются разговорить жертву и получить код, оправляемый на телефон через СМС-сообщение.