Москва, 13 октября, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Российский истребитель-невидимка пятого поколения Су-57 кратно превосходит зарубежные модели по огневой мощи и несёт самое мощное вооружение в своём поколении. Об этом написал журнал Military Watch.

Dmitry Zherdin Су-57

Су-57 выделяется тем, что может нести не только ракеты класса «воздух — воздух» гораздо большей дальности, чем другие истребители, но и крылатые ракеты большого диаметра большой дальности.

Одним из главных преимуществ Су-57 является возможность использовать ракету Р-37М. Поэтому истребитель способен поражать цели в воздухе на дистанции в два раза больше, чем его американские и китайские «коллеги».

Как сообщало ИА Регнум, авиастроители в конце сентября передали Минобороны России очередные серийные самолёты Су-57 и Су-35С. До конца 2023 года в российские войска поступят самолёты пятого поколения, в настоящее время они находятся в цехе окончательной сборки, проходят отработку на лётно-испытательной станции.

Запад откровенно напуган сообщениями об успешных испытаниях российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, которая также позиционируется разработчиками как ракета с неограниченной дальностью действия. Такой вывод сделал обозреватель китайской газеты Paper Тан Цзюнь.