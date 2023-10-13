Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Бойцы ЦАХАЛ бульдозером снесли пиццерию, опубликовавшую рекламу с фотографией пожилой женщины, похищенной в момент вторжения ХАМАС. О происшествии сообщило радио «Аруц Шева».

PublicDomainPictures Бульдозер

Пиццерия Eiffel Bakery находилась на Западном берегу реки Иордан, в городе Хувара, который контролирует Израиль. Сотрудники юридической консультации обратили внимание на рекламу, которая могла расцениваться как оправдание и поощрение терроризма. Они и направили жалобу командованию ЦАХАЛ.

Юристы требовали закрыть пиццерию, а не снести её. Но военные бульдозером здание полностью разрушили. Это на видео сняли очевидцы и распространили в соцсетях.

Через час после сноса пиццерии на её странице в соцсетях было опубликовано извинение на иврите.

«Мы очень сожалеем о размещённой фотографии. Очевидно, что фотография была размещена не с нашего согласия… Мы приносим извинения», — пояснили владельцы пиццерии.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет эмоционально остро в прямом эфире отреагировал на вопрос журналиста Sky News о судьбе палестинских детей, которые остались в инкубаторах после отключения света в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября объявил о начале тотальной блокады сектора Газа. Он подчеркнул, что в регион перекрыта подача электричества, газа и продовольствия.