Амстердам, 13 октября, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Израильские военно-воздушные силы за несколько дней израсходовали для атак по объектам ХАМАС в секторе Газа столько боеприпасов, сколько США использовали в Афганистане на протяжении года, сообщил портал Ynet со ссылкой на нидерландского военного советника и бывшего следователя ООН по военным преступлениям в Ливии Марка Геральско.

Иван Шилов ИА Регнум Армия Израиля

«Менее чем за неделю Израиль израсходовал столько боеприпасов, сколько США применяли в Афганистане за год», — уточнил он.

По словам эксперта, удары израильских ВВС приходятся по территории с большой плотностью населения, в результате «возрастает вероятность ошибки».

Как сообщало ИА Регнум, Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов. В ООН такое перемещение без последствий считают невозможным, поскольку это нужно сделать всем сотрудникам ООН, а также тем, кто нашёл убежище в школах и больницах.

Боевая авиация Израиля нанесла удары по пяти домам, где находились боевики палестинского движения ХАМАС, и уничтожила их. В рамках атаки были ликвидированы два боевика. Предположительно, в одном из домов находился брат лидера ХАМАС Яхья Синвара.

Число погибших при ударах Армии обороны Израиля по сектору Газа увеличилось до 1537 человек. Пострадавших насчитывается 6612 палестинцев. Ещё 32 человека убиты на контролируемом Палестиной Западном берегу Иордана.