Варшава, 13 октября, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Власти Украины больше не рассматривают Польшу в качестве стратегического партнёра и самостоятельно общаются с лидерами Евросоюза. Варшава считает это предательством. Об этом 12 октября сообщило издание The Japan Times.

Иван Шилов ИА Регнум Украина, НАТО

«Некоторые польские чиновники смотрят на это как на неудачный роман. Такое поведение Киева кажется им предательством», — цитирует издание директора Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаля Барановского.

Эксперт отметил, что для США может стать большой проблемой напряжённость в польско-украинских отношениях. В Вашингтоне рассматривают партнёрство Киева и Варшавы в качестве важного элемента системы безопасности в Европе.

Глава польского аналитического центра ECFR Петр Бурас считает, что из-за низкого влияния Варшавы в ЕС её вмешательство в отношения Киева с Европой иногда контрпродуктивно. Украина больше не нуждается в Варшаве для разговора с европейскими столицами, констатировал аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, польское издание Myśl Polska пришло к заключению, что глава киевского режима Владимир Зеленский не ценит помощь союзников и забывает о них, как только покидает страну. Если же ему отказали, то он не скупится на обвинения в сотрудничестве с Россией. В любой стране, где находится Зеленский, он ищет помощи, получая её, раздаёт статусы «ключевого союзника», отметили в издании.

Политолог, директор Института западно-украинских исследований, эксперт по вопросам украинско-польских отношений Олег Хавич заявил, что в польском обществе усиливается скепсис в отношении Украины и необходимости Варшавы, как и прежде, тратиться на помощь Киеву. Уровень жизни поляков уже упал. Как отметил эксперт, практически весь прошлый год инфляция держалась на уровне 15–18%. Передача огромного количества оружия Украине и траты польского бюджета на украинских беженцев «фактически съели экономический рост Польши», который там наблюдался с 2014 года.