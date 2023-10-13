Новый, 597-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован широким обсуждением новости о признании руководителя пятой службы ФСБ РФ генерала Сергея Беседы «самым опасным для Украины противником», создающим проблемы для украинской стороны. Заявление прозвучало 12 октября во время интервью начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилла Буданова изданию «Украинская правда». Также Буданов заявил, что российский генерал Беседа занимается активными операциями на украинской территории.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Тем временем на южнодонецком направлении российские военнослужащие при поддержке артиллерии сорвали четыре попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Урожайного и Старомайорского в ДНР. Как сообщил 13 октября «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, нацисты уничтожены вместе с автомобилями.

Кроме того, российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов в районе Старомайорского.

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