Париж, 13 октября, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Популярный французский актёр театра и кино, артист кабаре Анри Серр скончался 9 октября. О его кончине зарубежные СМИ сообщили только 12 октября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Анри Серра нашли в его доме в коммуне Сен-Жан-дю-Брюэль. Причина смерти не уточняется, но предполагается, что ею может быть 92-летний возраст артиста.

Начинал молодой артист в дуэте в одном из французских кабаре.

Советскому зрителю французский актёр запомнился, в том числе по роли Андре Бертье в фильме «Фантомас против Скотланд-Ярда» и его первой картине «Жюль и Джим», считавшейся самой удачной в кинокарьере.

В фильмографии актёра более 40 фильмов: «На прицеле у смерти», «Гонконг, прощай», «Поединок на острове», «Смертельно опасный мистер Фрост», «Затухающий огонек», «Роман конокрада», «Улица долгого ожидания» и другие.

Карьеру Анри Серр закончил в 90-х годах.