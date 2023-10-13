Тель-Авив, Израиль, 13 октября, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет эмоционально остро в прямом эфире отреагировал на вопрос журналиста Sky News о судьбе палестинских детей, которые остались в инкубаторах после отключения света в секторе Газа.

(сс) Osps7 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС

Журналист спросил у предпринимателя-политика о судьбе младенцев в инкубаторах

«Вы сейчас всерьёз задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?» — искренне опешил Беннет, добавив, что ЦАХАЛ не бьёт по мирным жителям.

Беннет заявил, что не против, если кто-то хочет обеспечить палестинцев электроэнергией, подчеркнув, что не будет подавать воду и электричество своему «врагу».

«Позор вам!», — выкрикнул экс-премьер журналисту в словесной перепалке.

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Как сообщало ИА Регнум, Израиль 7 октября принял решение прекратить подачу электричества в сектор Газа на фоне атаки палестинского движения ХАМАС, заявил в своём микроблоге израильский министр энергетики и национальной инфраструктуры Исраэль Кац.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале тотальной блокады сектора Газа. Он подчеркнул, что в регион перекрыта подача электричества, газа и продовольствия.

Энергия не будет возвращена на территорию, пока израильские заложники не будут освобождены, заявил министр энергетики Израиля.