Вашингтон, 13 октября, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил своим сторонникам, что хочет отставки израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщил 12 октября журнал Rolling Stone.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Издание со ссылкой на источники в окружении политика написало, что в последнее время Трамп проводил телефонные разговоры со спонсорами и сторонниками Республиканской партии, которых интересовала его реакция на обострение ситуации вокруг Израиля.

«Трамп в своих комментариях выражал сильное желание того, чтобы Нетаньяху ушёл с поста к тому времени, как Трамп может заступить на должность в 2025 году», — говорится в статье.

Экс-президент США высказывал идеи о прекращении любой поддержки Палестины и призывал другие нации к таким же действиям, но в ходе частных бесед он ругал Нетаньяху.

По данным издания, Трамп таким образом может мстить Нетаньяху, который в 2020 году не поддержал его после выборов американского президента.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп в своей речи на митинге сторонников в штате Айова заявил, что атака ХАМАС на Израиль стала возможна только из-за слабости США. Трамп подчеркнул, что в случае его избрания на пост главы государства по итогам президентских выборов 2024 года он прекратит помогать Палестине и будет поддерживать Израиль.

Трамп убеждён, что атакам ХАМАС на Израиль помогли деньги американских налогоплательщиков. По его словам, атаки ХАМАС являются позором, Израиль имеет право защищать себя любой подавляющей силой.

Движение ХАМАС в секторе Газа 7 октября обстреляло Израиль, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен.