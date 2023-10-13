Лондон, 13 октября, 2023, 03:42 — ИА Регнум. Великобритания осуществит переброску военных сил страны в восточную часть Средиземного моря для поддержки израильской армии, подтвердили в офисе британского премьер-министра Риши Сунака.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В официальном заявлении говорится, что самолёт P8 Poseidon, средства наблюдения, два корабля ВМС Lyme Bay и Argus, три вертолёта Merlin и рота королевских морских пехотинцев будут находиться в состоянии готовности к оказанию практической поддержки Израилю и других союзников в регионе.

Британская авиация начнёт отслеживать угрозы региональной безопасности уже с 13 октября. Действия Лондона направлены на предотвращение передачи оружия террористам, отметили в офисе Сунака.

Как сообщало ИА Регнум, газета Times со ссылкой на осведомлённые источники опубликовала материал о планах Великобритании направить два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье. По данным издания, Лондон планирует начать наблюдательные полёты над Израилем в качестве демонстрации военной поддержки, призванной поддержать своего союзника.

В восточную часть Средиземного моря 10 октября прибыл американский авианосец «Джеральд Форд» для сдерживания любых сил, стремящихся обострить ситуацию или расширить зону конфликта, проинформировало Центральное командование Вооружённых сил США.

По словам генерала Майкла Курилла, прибытие авианосца США призвано послужить сигналом сдерживания на случай, если одна из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться ситуацией.