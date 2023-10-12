Москва, 13 октября, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Депутаты Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила законопроект об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в России военного и чрезвычайного положений. Закон был принят 12 октября на пленарном заседании.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в отношении России больше не действует Конвенция о защите прав человека и основных свобод и ратифицированные протоколы к ней, в связи с чем возникла необходимость внести соответствующие изменения.

Согласно поправкам, на территории, где действует военное положение выборы и референдумы проводиться не будут. Исключения составляют случаи, когда их назначила Центральная избирательная комиссия РФ.

Изменения внесут в статью 37 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» и статью 22 ФКЗ «О военном положении».

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму поправки к законам «О военном положении» и «О чрезвычайном положении».

Российский лидер предложил исключить пункты про информирование Совета Европы, оставив при этом положения об информировании генсека ООН. В сентябре Госдума одобрила этот законопроект в первом чтении. За законопроект проголосовали все 404 депутата, присутствующие на заседании.