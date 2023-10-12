Лондон, 13 октября, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заявил, что восхищается «российской цивилизацией», отвечая на вопрос о том, изменилось ли его отношение к России за последнее время.

Surrey County Council News Follow Борис Джонсон

Ранее, находясь в должности главы британского МИД, он назвал себя «убежденным русофилом».

«Я до сих пор русофил. До сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться», — сказал политик в интервью на украинском телеканале «Рада».

Также Джонсон не утаил, что продолжает общаться с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом, он уточнил, что ему не стоит говорить, как именно поддерживается связь.

Как сообщало ИА Регнум, отказаться от мирных переговоров с Россией уговорил Зеленского Джонсон. Это решение привело к сотням тысяч смертей. Такое заявление в соцсети X сделал ирландский журналист RT Чей Боуз.

Борису Джонсону необходимо пройти переобучение в российской школе после его оценок Второй мировой войны, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.