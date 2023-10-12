Москва, 13 октября, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джона Кирби о том, что Вашингтон не собирается отправлять американских военных в Израиль. По её словам, «как всегда, разгребать будут все остальные».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В своём Telegram-канале Захарова написала, что США уже сделали, что могли.

«Теперь, как впрочем и всегда, разгребать будут все остальные. Исключительные наделают делов в «прекрасном саду», а «джунглям» мучиться от зловония и убирать за цивилизованными», — выразила мнение российский дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября Джон Кирби заявил об отсутствии планов у США направлять военные силы в Израиль, который и сам этого не хочет. При этом в Белом доме всегда будут руководствоваться собственными интересами страны, добавил координатор.

Также Джон Кирби в эфире телекомпании CBS заявил, что возможная отправка американских войск в Израиль не принесёт пользы в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.

При этм не исключено, что американское правительство может изменить решение не отправлять своих военных в Израиль, написало Politico со ссылкой на источники.