Киев, 13 октября, 2023, 01:21 — ИА Регнум. Советник главы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Украина имеет опытные образцы ракет, дальность полёта которых достигает 1 тыс. км.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

«У нас уже есть экспериментальные образцы дальностью 750-1000 км», — сказал политтехнолог в интервью украинскому 24-му каналу.

По словам Подоляка, увеличение производства ракет и дронов даст возможность «достичь паритета в вооружении с РФ». Он заверил, что государство работает в этом направлении.

«Мы инвестируем в это всё», — добавил советник Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10».

Важнейшим преимуществом ракеты является многорежимная головка самонаведения, которая имеет несколько режимов работы, что является её важнейшим преимуществом над другими ракетами подобного класса.

Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 41 украинский беспилотник.

Российская армия начала на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию, заявил полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер.

Участились удары российскими крылатыми ракетами. Предстоящая зима может стать «особенно суровой», тем более ранее Россия неоднократно выводила из строя украинскую систему ПВО, это происходит и сейчас, предположил он.