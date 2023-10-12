Вашингтон, 13 октября, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Американское правительство может изменить решение не отправлять своих военных в Израиль, сообщило 12 октября издание Politico со ссылкой на источники.

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Автор материала напомнил, что в Вашингтоне ранее исключили отправку военных США, в том числе спецназа, в сектор Газа.

«Решение, которое было объявлено высокопоставленным представителем Белого дома, может быть пересмотрено», — говорится в статье.

Изначально администрация американского президента Джо Байдена воздерживалась от отправки своих военных в Израиль. В настоящее время власти оценивают как «чрезвычайно сложную» ситуацию с американскими гражданами, которые находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил об отсутствии планов у США направлять военные силы в Израиль, который и сам этого не хочет. При этом в Белом доме всегда будут руководствоваться собственными интересами страны, добавил он.

США предостерегли третьи страны от попыток вмешаться в конфликт, сказал госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив стараются не допустить возникновения второго и третьего фронтов в разворачивающемся конфликте.

Американская администрация с 13 октября приступает к вывозу граждан США, желающих покинуть Израиль. Правительство США организует чартерные рейсы для отправки своих граждан из Израиля в Европу. Президент США Джо Байден поручил помощникам обеспечить оказание помощи американцам, которые хотят покинуть Израиль.