Киев, 13 октября, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов через восемь дней признал, что один из диверсантов ВСУ при попытке 4 октября высадиться в Крыму, попал в плен.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

В день когда была пресечена российской стороной диверсия, Юсов признал факт потерь без подробностей — о пленном ничего не сказал.

Но уже 12 октября в эфире всеукраинского телемарафона киевский политик не стал скрывать, что есть пленный.

«Новых данных мы обнародовать не будем, но можем подтвердить, что есть потери, в том числе пленный», — сказал Юсов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 4 октября Минобороны России сообщило, что самолёты ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта возле мыса Тарханкут в Крыму. Боевики двигались на быстроходном катере и трёх гидроциклах.

Позднее ФСБ России показала кадры допроса одного из пойманных диверсантов, который признался, что главной целью акции была съёмка фейкового видео о якобы успешной операции ВСУ на полуострове. По его словам, диверсанты выдвинулись из Одесской области.