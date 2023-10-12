Москва, 13 октября, 2023, 00:33 — ИА Регнум. В МИД России назвали нарушением международного права удары Армии обороны Израиля по аэропортам в сирийских городах Дамаск и Алеппо. Дипведомство считает, что Израилю не стоит совершать террористические атаки в отношении гражданских объектов.

Минобороны России Алеппо

«Целями нападений оказались важные объекты гражданской инфраструктуры Сирии. Были подвергнуты реальной угрозе жизни ни в чем не повинных людей и безопасность международного авиасообщения»,— отмечается в распространённом заявлении российского ведомства.

В МИД считают, что агрессивные акции Израиля в военном конфликте с ХАМАС могут «спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона».

Как сообщало ИА Регнум, аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя в результате атаки Израиля 12 октября. Были обстреляны взлётно-посадочные полосы. Работа аэропортов прекращена, а в окрестностях аэропорта Дамаска продолжает работать система ПВО.

Самолёт министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана не смог 12 октября приземлиться в Сирии из-за обстрелов и повернул обратно.

Комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.