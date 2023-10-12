* — лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Киев, 13 октября, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Депутат украинской Верховной Рады Инна Совсун заявила, что против экс-советника офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Алексея Арестовича (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) возбуждено уголовное дело по статье «распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

Политик в своём Telegram-канале написала, что ранее подавала заявление в полицию на Арестовича. И дождалась ответа — правоохранители начали досудебное расследование.

«Это означает, что теперь полиция обязана провести расследование. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», — добавили Инна Совсун.

По словам депутата, поводом для подачи заявления в полицию в конце сентября стал факт, что Арестович якобы на одном из своих семинаров назвал женщин «существами», которых хочется «душить» и применять насилие.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство внутренних дел России объявило 3 октября в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. При этом в МВД статью, по которой разыскивают Арестовича, не уточнили.

Украинские СМИ ранее сообщали, что Арестович находится в США.

Алексей Арестович включён в перечень террористов и экстремистов в мае 2023 года.

Арестович с 2020 года занимал должность внештатного советника офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. В начале 2023 года он подал заявление об отставке.

Перед этим он заявил, что разрушение подъезда девятиэтажного дома в Днепропетровске 14 января стало следствием действий украинских систем ПВО. На него обрушился шквал критики, а в Верховной раде инициировали сбор подписей за его отставку. Кроме того, его внесли в базу неугодных Киеву лиц «Миротворец».