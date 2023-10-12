Москва, 12 октября, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в Брянской и Белгородской областях, сообщили 12 октября в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации ведомства, попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников на территории России пресекли дежурными средствами ПВО 12 октября около 22:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что средствами ПВО вечером 12 октября был сбит беспилотник самолётного типа в районе города Строитель. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Украинские террористы в вечернее время 12 октября предприняли попытку атаки Брянской области с помощью беспилотника самолётного типа. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что дрон ВСУ был подавлен на окраине Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет.