Строитель, Белгородская область, 12 октября, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что средствами ПВО сбит беспилотник самолётного типа в районе города Строитель.

БПЛА киевских террористов был сбит вечером 12 октября в Яковлевском городском округе на подлёте к городу.

«Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — заверил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередной попытке ВСУ нанести удар по региону. Украинские террористы вечером 12 октября предприняли попытку атаки с помощью беспилотника самолётного типа.

Вооружённый силы России уничтожили на аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области склады авиационных средств поражения ВСУ.