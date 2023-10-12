Вашингтон, 12 октября, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) не разморозят российские активы, пока РФ не возместит ущерб Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав министерств финансов и центральных банков стран G7.

Иван Шилов ИА Регнум

«Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — отметили руководители ведомств.

Кроме того, они обещали продолжить совместные усилия по удовлетворению финансовых потребностей Украины в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и США заморозили российские финансовые активы на сумму около $300 млрд. Длительное время Еврокомиссия искала правовые основания для отъёма российских активов. В Германии вопрос возможного изъятия активов Центробанка РФ назвали ужасно сложным, отметив, что никто не знает, как это можно сделать.

Президент России Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов за рубежом. Он отметил, что надёжность вложения денег внутри страны в настоящее время выше, чем за границей. Также Путин пожалел бизнесменов, которые переводили активы из офшоров в офшоры.

Европейские чиновники предложили ввести налог на прибыль от заблокированных активов ЦБ России. Еврокомиссия планирует обязать компании, получающие дивиденды от замороженных российских активов, большую часть прибыли переводить в бюджет ЕС. Данная инициатива может принести около 3 млрд евро.

В Кремле заявили о готовности обратиться в суд, если США введут налог на прибыль с замороженных активов РФ.