Вашингтон, 12 октября, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Власти США не планируют направлять своих военных в Израиль, который и сам этого не хочет, заявил 12 октября на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нет ни намерений, ни планов, ни, честно говоря, желания со стороны израильтян, чтобы наши боевые части принимали участие в этом конфликте», — сказал он.

Кирби напомнил, что в Белом доме всегда будут руководствоваться собственными интересами страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Джон Кирби в эфире телекомпании CBS заявил, что возможная отправка американских войск в Израиль не принесёт пользы в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Администрация президента США Джо Байдена пока не намерена запрашивать у законодателей в американском Конгрессе разрешение на применение вооружённых сил на Ближнем Востоке, уточнил он.

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил готовность США поддерживать Израиль и Украину. Для самообороны израильтян планируется поставка американских боеприпасов и перехватчиков для системы ПВО «Железный купол», добавил министр.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 октября на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон всегда будет поддерживать Тель-Авив. Кроме того, в США приветствуют создание в Израиле чрезвычайного правительства, которое показало «единство и решимость израильского общества», добавил он.