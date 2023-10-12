Волгоград, 12 октября, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Самолёт рейсом Москва-Сочи совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одной из пассажирок, сообщили «РИА Новости» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

«Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пассажира», — сообщили агентству в комитете.

По информации источника агентства в экстренных службах, 60-летнюю женщину пытались спасти сами бортпроводники, но безрезультатно.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября во время перелёта из Казани в Анталью умерла 17-летняя девочка-инвалид. Во время перелёта она плохо себя почувствовала — у неё остановилось сердце. Спасти попутчицу пытались два врача, летевшие этим же рейсом. Они сделали ей массаж сердца и искусственное дыхание. Усилия медиков не помогли. Самолёт совершил незапланированную посадку в казахстанском городе Уральске.

28 августа одному из пассажиров рейса Пхукет — Москва стало плохо во время полёта. Самолёт компании Azur Air экстренно сел в Ташкенте. Пассажира доставили в больницу, лайнер продолжил полёт.