Тель-Авив, Израиль, 12 октября, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала 12 октября в официальном аккаунте ведомства в соцсети Х (бывшая Twitter) фото, на которых, как утверждается, представлены убитые и сожжённые бойцами радикального палестинского движения ХАМАС младенцы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Предупреждение: это ужасающие фотографии младенцев, убитых и сожжённых монстрами ХАМАС», — говорится в публикации.

В записи утверждается, что Нетаньяху показал эти снимки госсекретарю США Энтони Блинкену.

Как передавало ИА Регнум, о якобы найденных в одном из населённых пунктов, куда 7 октября ворвались бойцы ХАМАС, обезглавленных телах младенцев сообщил местный телеканал i24. По этим данным, было найдено 40 тел, некоторые из которых — тела младенцев. Позже в целом ряде западных СМИ появились сообщения о 40 телах младенцев.

При этом представитель армии Израиля, чей комментарий присутствовал в сюжете, не говорил, что обезглавленные тела были найдены именно в этом месте, и не указывал их количества. Журналисты i24 позднее также заявили, что своими глазами обезглавленных тел младенцев они не видели.

Сообщения опровергли также и представители ХАМАС, которые заявили, что подобный инцидент никогда не имел места. Представители израильской армии в официальном комментарии заявили, что достоверных данных о таком происшествии у них нет.

12 октября президент США Джо Байден заявил, что видел фотографии обезглавленных младенцев, но позже в американской администрации опровергли эту информацию. В частности, в Белом доме заявили, что ни достоверных фотографий, ни подтверждённых сообщений о таком случае в Вашингтоне не видели, а слова Байдена относились не к самим снимкам, а к комментариям к ним.