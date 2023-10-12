Москва, 12 октября, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Удары армии Израиля по сирийским аэропортам — грубое нарушение суверенитета Сирии и базовых норм международного права, а в условиях обострения конфликта в Израиле подобные силовые акции могут спровоцировать вооружённую эскалацию во всём регионе, заявили 12 октября в МИД РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Целями нападений в очередной раз оказались такие важные объекты гражданской инфраструктуры Сирии, как аэропорты. Тем самым были подвергнуты реальной угрозе жизни ни в чем не повинных людей и безопасность международного авиасообщения», — сказано в заявлении министерства.

Такого развития событий, как эскалация в масштабах всего региона, ни в коем случае нельзя допустить, добавили в МИД.

Ранее сирийское государственное информагентство SANA подтвердило информацию СМИ об обстреле израильской армией аэропортов в Дамаске и Алеппо. Удары наносились по взлётно-посадочным полосам. Оба аэропорта были выведены из строя. Министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в намерении добиться обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Официальный представитель израильской армии Авихай Эдраи подтвердил нанесение авиаударов по сирийским аэропортам, объяснил их тем, что ранее из Сирии были выпущены ракеты по Израилю, и заявил, что ударов по Сирии будет больше.

Радикальное палестинское движение ХАМАС 7 октября провело ракетную атаку по территории Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа и восстановил контроль над населёнными пунктами. По официальным данным, в Израиле погибли более 1300 человек, в секторе Газа — более 1400 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны, призвали на службу 300 тысяч резервистов и анонсировали наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения ХАМАС. Стороны продолжают обмен ударами.

Президент России Владимир Путин, комментируя обострение конфликта на Ближнем Востоке, заявил, что для урегулирования ситуации необходимо выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Острота конфликта на Ближнем Востоке беспрецедентна, важно не допустить его расширения, Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации и призывает остальных также искать компромисс, отметил президент.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА Регнум Артём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.