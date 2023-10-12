Вашингтон, 12 октября, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Американская администрация приступает с 13 октября к вывозу граждан США, желающих покинуть Израиль, сообщил на брифинге 12 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум

«Президент США Джо Байден поручил помощникам обеспечить оказание помощи гражданам США, которые хотят покинуть Израиль, и возможность сделать это безопасно», — сказал он.

По словам Кирби, правительство США с 13 октября организует чартерные рейсы, чтобы обеспечить вывоз своих граждан из Израиля в Европу.

Как передавало ИА Регнум, по меньшей мере 25 американских граждан погибли в результате обострения палестино-израильского конфликта. Об этом 12 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Глава Госдепа отметил, что число жертв в результате атак палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль продолжает расти. Погибли или пропали без вести граждане 36 стран.

Блинкен также заявил, что США будут всегда поддерживать и защищать Израиль. Он добавил, что Вашингтон приветствует создание в Израиле чрезвычайного правительства, которое показало «единство и решимость израильского общества».

В посольстве России в Израиле 10 октября заявили, что число погибших в ходе боевых действий граждан России выросло до четырёх, а число пропавших без вести — до шести человек.

11 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что находящимся в Израиле гражданам России не следует дожидаться дальнейшего обострения обстановки и стоит покинуть эту страну, воспользовавшись действующими регулярными авиарейсами.

В МИД РФ ранее призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там — соблюдать максимальную осторожность и оставаться на связи с дипломатами. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что вопрос об эвакуации сограждан из Палестины прорабатывается.