Нью-Йорк, США, 12 октября, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Более 2,5 тыс. домов были полностью разрушены в секторе Газа в результате ударов Израиля. Об этом 12 октября сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

По его словам, ещё около 23 тыс. строений получили такие повреждения, при которых проживание в них невозможно.

«Совокупное число перемещённых лиц за последние 24 часа увеличилось на 30%», — сказал Дюжаррик.

Он добавил, что теперь число перемещённых лиц составляет более 338 тыс. человек, из которых две трети укрываются в школах, управляющихся Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как ранее передавало ИА Регнум, 12 октября палестинский минздрав сообщил, что число погибших в секторе Газа с начала обострения конфликта с Израилем возросло до 1354, ещё 6049 человек ранены. Указано также, что на Западном берегу реки Иордан погиб 31 человек, ранены около 180.

В свою очередь, издание Times of Israel информировало о 1,2 тыс. погибших израильтян и увеличении до 220 числа жертв среди военнослужащих.

Утром 7 октября ХАМАС провёл атаку на территорию Израиля и захватил несколько населённых пунктов. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы». Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.