Москва, 12 октября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Молодёжная сборная России по футболу (игроки до 21 года) сыграла вничью с клубом «СКА Бразил» (до 20 лет). Встреча завершилась со счётом 2:2.

Иван Шилов ИА Регнум

На 17-й минуте матча российская команда вышла вперёд, отличился представляющий московское «Динамо» Александр Чупаёв. После этого бразильцам удалось забить два гола — на 32-й и 66-й минутах.

Тем не менее сборная России сумела уйти от поражения на 86-й минуте благодаря мячу, забитому защитником «Ростова» Ильёй Киршем.

В рамках сбора в Бразилии сборная России (U21) будет играть с бразильскими молодёжными командами, среди которых «Палмейрас», «Сантос» и «Ред Булл Брагантино».

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября основная сборная России по футболу объявила состав на октябрьский учебно-тренировочный сбор. В него вошли 29 игроков. Российская команда сыграет два товарищеских матча — дома с Камеруном (12 октября) и в гостях с Кенией (16 октября). Перед матчем с Камеруном национальная команда объявила стартовый состав.