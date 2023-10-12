Вашингтон, 12 октября, 2023, 19:47 — ИА Регнум. США и Катар решили не давать Ирану доступ к его ранее разблокированным средствам в размере 6 млрд долларов на фоне обострения палестино-израильского конфликта, пишет 12 октября газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Дарья Антонова ИА Регнум

По данным издания, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил конгрессменам-демократам, что американские должностные лица и правительство Катара договорились не давать Ирану доступ к счёту с 6 млрд долларов на гуманитарную помощь в свете нападения ХАМАС на Израиль.

Как передавало ИА Регнум, в августе стало известно, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключёнными. Тегеран получит 6 млрд долларов из замороженных активов на гуманитарные нужды. В качестве первого шага по соглашению Тегеран выпустил из заключения пятерых человек с двойным гражданством Ирана и Соединённых Штатов, ранее обвинённых в шпионаже.

Очередной этап американо-иранского конфликта продолжается более четырёх лет. Ему предшествовали территориальные споры Ирана и Ирака, мотивированные желанием Ирака отторгнуть от оппонента богатую нефтью провинцию Хузестан. Помимо этого страны спорили за лидерство среди государств в Персидском заливе.