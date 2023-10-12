Москва, 12 октября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом 12 октября говорится в сообщении МИД России.

Иван Шилов, ИА Регнум Сергей Лавров

«Главы внешнеполитических ведомств уделили основное внимание проблематике ближневосточного урегулирования в свете резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», — сказано в сообщении.

Отмечается, что министры констатировали необходимость принятия срочных мер для скорейшего прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров. Это позволит избежать новых жертв и оказать помощь пострадавшим мирным жителям.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров заявил, что Россия надеется, что после завершения горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке все отнесутся серьёзно к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании палестинского государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта. Он отметил, что палестино-израильский конфликт сейчас находится в беспрецедентно острой стадии. Российский лидер подчеркнул необходимость во что бы то ни стало избежать расширения конфликта.