Москва, 12 октября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до конца года установить административную ответственность бизнеса за несоблюдение экологических квот. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

Отмечается, что в течение осенней сессии 2023 года должно быть обеспечено внесение в законодательство изменений, предусматривающих административную ответственность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Такая ответственность будет устанавливаться за неисполнение обязанностей, связанных с соблюдением квот выбросов загрязняющих веществ, а также с обеспечением проведения сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха.

За недостижение в установленный срок указанных квот предполагаются штрафы, исчисляемые исходя из выручки.

Речь идёт о юрлицах и ИП, ведущих деятельность на принадлежащих им объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний. В частности, закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей.