Москва, 12 октября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля 2024 года рассмотреть создание центрально-евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай, сообщила 12 октября пресс-служба Кремля на своём сайте.

Уточняется, что соответствующий перечень поручений президент утвердил по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

«Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай и представить предложения о возможных мероприятиях по его формированию», — говорится в тексте документа.

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявлял, что страна переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надёжных партнёров, таких как страны БРИКС. По его словам, среди российских флагманских проектов — Северный морской путь и новый международный транспортный коридор «Север — Юг». Эти две сквозные артерии призваны обеспечить кратчайшие и наиболее экономически оптимальные торговые пути, связывающие крупные узлы с потребительскими рынками, уточнил он.

Вместе с тем российский лидер заявил, что Москва выступает за плотное взаимодействие в рамках объединения по вопросам бесперебойного обеспечения рынков энергетическими и продовольственными ресурсами.