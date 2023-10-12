Севастополь, 12 октября, 2023, 18:43 — ИА Регнум. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сказано в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Губернатор в своём сообщении также напомнил, что при включении сигнала воздушной тревоги следует не подходить к окнам и отключить газ, воду и электричество. В случае, если граждане знают, где находится укрытие, им следует пройти туда, не пользуясь лифтами, предупредив соседей, оказав помощь тем, кто в ней нуждается, и взяв с собой предметы первой необходимости, сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 октября сигнал воздушной тревоги звучал в Севастополе дважды. В обоих случаях тревога длилась около 20 минут. Наземный и морской пассажирский транспорт города временно прекращал движение.

3 октября российские средства ПВО сбили у берегов Крыма противокорабельную ракету ВСУ «Нептун». Уничтожение произошло над северо-западной частью акватории Чёрного моря. Перед этим Развожаев объявил в городе воздушную тревогу, а в Севастополе ограничили движение морского и наземного общественного транспорта.

6 октября воздушную тревогу в Севастополе объявляли дважды. Средства противовоздушной обороны отражали атаку воздушных целей с моря.