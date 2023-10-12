Москва, 12 октября, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Россия — государство-цивилизация» состоялся 12 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».

Иван Шилов ИА Регнум

Как уточнили в пресс-службе ЭИСИ, определение «Россия — государство-цивилизация» уже появлялось в Концепции внешней политики. Кроме того, прозвучало оно и в речи президента Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября.

По словам модератора круглого стола, политолога, первого зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александра Асафова, есть множество ценностных и исторических оснований считать Россию самобытным государством-цивилизацией.

Как отметил Вардан Багдасарян, профессор кафедры государственной политики МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук, цивилизационный подход возник в противовес линейно-универсалистским концепциям социального развития, господствовавшим на Западе. Они гласят, что цивилизация может быть только одна и она указывает дорогу развития для всего человечества.

«Пора прекратить мыслить одномерно. Такое мышление — основа универсализма, а где универсализм — там неравенство. Идея универсального прогресса задавала однополярную систему мироустройства. Претензии на универсальность выводят на иерархию народов и культур. Цивилизационный подход — это альтернатива колониализму и неоколониализму, он даёт иное понимание, он против глобализации. Существование разных цивилизаций означает равенство цивилизационных сообществ, вне зависимости от их ценностей и идеалов», — сказал он.

Важность осознания Западом, западной культурой и цивилизацией своей неуниверсальности описывал ещё Сэмюэль Хантингтон, напомнил Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

«Западные ценности наталкиваются на серьёзные цивилизационные пределы во всех сферах. Хантингтон предупреждал, что если Запад не осознает свою неуниверсальность и будет навязывать всему миру свою систему ценностей, он может оказаться перед лицом сплочения всех цивилизационных центров против него. В этом смысле Хантингтон оказался неуслышанным пророком на Западе. Но также неуслышанными пророками в России оказались те мыслители, кто еще в 1990-е годы говорил, что, если Россия будет продолжать считать себя западной или европейской страной, это приведет к жесткому столкновению России с западным миром», — поделился своим мнением Межуев.

По словам политолога, профессора кафедры истории теории политики МГУ им. М. В. Ломоносова, исполнительного директора Российского общества политологов Игоря Кузнецова, именно российские исследования в большей степени основываются на подходе, когда государства не воюют, а взаимодействуют.

В истории российской цивилизации ценности всегда играли ведущую роль, заявил профессор, факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

«С точки зрения ценностного подхода, универсализм прагматичен, он не рационален, настроен на сиюминутное решение проблем. Универсализм претендует на то, что этот прагматизм — главный смысл бытия вообще. Цивилизационный подход идеалистичен, он предполагает возможность добровольного сосуществования, он признаёт, что каждый может жить по-своему. Идеализм смотрит в будущее, предвидит вещи, не подвластные прагматизму. В истории российской цивилизации ценности всегда играли ведущую роль, они хранятся на протяжении многих столетий. Одна из важнейших ценностей — государство. Это не просто институт, а именно ценность, потому что в России без государства жить нельзя», — сказал он.

Также важно отметить этническое и религиозное многообразие страны. Это очень важные черты России как государства-цивилизации, ведь все те 200 народов, которые к концу XIX века числились в составе Российской империи, практически сохранились до сегодняшнего дня. Это феномен того, что русский народ, осваивая новые пространства, не уничтожал иные народы, встречавшиеся на пути. Были сложности, были войны, тем не менее рецепты были найдены. Они получают возможность сохранять свои особенности, добавил Перевезенцев.

Об этом говорил и президент России в своей валдайской речи.

По словам Александра Рудакова, политолога, кандидата исторических наук, Путин оперирует инструментарием цивилизационного подхода более 10 лет. Причём как в вопросах внутренней политики, так и в сфере международных отношений. Концепция «синергии цивилизации», выдвинутая Путиным на Валдайском форуме, — логичное продолжение этой линии.

В завершение дискуссии модератор круглого стола Асафов добавил — тема про Россию как государство-цивилизацию очень глубока, она охватывает фактически все сферы жизни. Поэтому обсуждение феномена, конечно, будет продолжено.

Как передавало ИА Регнум, во время выступления в клубе «Валдай» 5 октября глава государства назвал условия для прочного мира — ощущение безопасности каждой страной мира, понимание уважения её мнения, осознание всеобщего равноправия. Принудить жить так, как угодно гегемону, нельзя, сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что Россия всегда была готова внести огромный вклад в новое мироустройство, но эту готовность к взаимодействию некоторые превратно поняли как покорность. Многообразие мира невозможно подчинить одной схеме, заявил Путин.