Москва, 12 октября, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал состав команды на товарищеский матч со сборной Камеруна. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба российской национальной команды.

Иван Шилов ИА Регнум

В стартовый состав вошли вратарь Матвей Сафонов («Краснодар»), защитники Сергей Волков («Краснодар»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Солдатенков («Крылья Советов») и Александр Сильянов («Локомотив»).

В линии полузащиты будут играть Далер Кузяев («Гавр», Франция), Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев («Локомотив»), Иван Обляков (ЦСКА) и Данил Глебов («Ростов»). В нападении — Фёдор Чалов (ЦСКА).

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября сборная России по футболу объявила состав на октябрьский учебно-тренировочный сбор. В него вошли 29 игроков. Российская команда сыграет два товарищеских матча — дома с Камеруном (12 октября) и в гостях с Кенией (16 октября).