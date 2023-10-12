Москва, 12 октября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. В России будет разработана дорожная карта развития стрелковой инфраструктуры на 2024–2027 годы. Об этом 12 октября сообщили в концерне «Калашников».

Валерий Матыцин/ТАСС

Участники первого всероссийского оружейного форума «Российский оружейный рынок. Развилка в развитии» приняли резолюцию, которая содержит рекомендации по обеспечению развития отрасли.

Одной из таких рекомендаций является разработка дорожной карты развития стрелковой инфраструктуры на период с 2024 по 2027 год.

Кроме того, в резолюции провозглашается приоритет продукции отечественного производства, а также отказ от любых действий, которые могут принести российской стрелковой отрасли финансовые, имиджевые, репутационные или иные потери.

Также в ходе мероприятия обсуждались предложения по внесению изменений в закон «Об оружии» в части упрощения оборота пневматического оружия. Помимо этого, в резолюции отмечается продолжение реализации мер по расширению возможностей цифрового контроля за оборотом оружия и патронов.

Также участники предлагают разработать и ввести в действие программу образовательного модуля «Основы стрелковой подготовки для учащихся старшей школы».

Как передавало ИА Регнум, в августе концерн «Калашников» впервые представил на своей площадке на форуме «Армия-2023» новый автомат АК-19 для патронов натовского образца. Его создали на базе автомата АК-12 калибра 5,45 мм. АК-19 приспособлен под патрон натовского калибра 5,56 мм и является самым новым экспортным образцом автомата Калашникова.

В июле пресс-служба «Калашникова» сообщила, что серийное производство нового пистолета «Удав» должно быть запущено до конца этого года. Пистолет будут производить на Ижевском механическом заводе (входит в состав концерна). На заводе изготовили первую партию самозарядного пистолета. Теперь оружие ждёт полный цикл испытаний при температурах от +50 ˚С и -50 ˚С, в условиях запыления и дождя.

В марте главный конструктор стрелкового направления концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что сотрудники предприятия разрабатывают специальную систему для стрелкового оружия, способную управлять огнём. По его словам, система способна выполнять большой спектр задач, которые сейчас выполняет человек, — обнаружение цели, её захват в прицел, введение поправок в зависимости от метеоусловий, дальности стрельбы.