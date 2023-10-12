Москва, 12 октября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Новый закон о запрете сбора краснокнижных грибов не будет представлять опасности для обычных российских грибников по нескольким причинам. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился миколог Николай Будник.

Константин Чалабов/РИА Новости

12 октября в России вступил в силу новый закон, предусматривающий уголовную ответственность и штрафы за сбор грибов и растений из Красной книги. Речь идёт о статье 260.1 Уголовного кодекса (УК РФ) об ответственности за умышленные уничтожение, повреждение, сбор и оборот особо ценных растений и грибов. По новой статье УК РФ за уничтожение и незаконный оборот краснокнижных грибов предусмотрен многомиллионный штраф, а также наказание до четырех лет лишения свободы.

Как пояснил миколог Будник, краснокнижные грибы не обладают особыми свойствами и вкусовыми достоинствами, чтобы их собирать. И более того, они являются редкими видами, которые не так просто найти в российских лесах, почему и внесены в Красную книгу.

«Но сама мысль этого закона довольно странная, она далека от истины. Когда мы говорим о сохранности экологической системы с многообразием видов, то видом является не плодовое тело, а организм в целом», — поделился Будник.

Он отметил, что на здоровье и плодородие грибницы само плодовое тело никак не влияет. Более того, саму грибницу невозможно так просто уничтожить и разрушить, она занимает огромные гектары площади и представляет из себя сеть, и также находится на глубине примерно полтора метра от поверхности.

Он также выразил сомнение, что парламентариям, предложившим такой закон, удастся полноценно следить за его исполнением.

Эксперт поделился, что в подмосковных лесах и в Ленобласти также встречаются некоторые представители краснокнижных грибов. Это, например, грифола курчавая или гриб-баран, паутинник фиолетовый, шишкогриб и саркосома шаровидная. Но, как пояснил Будник, они очень редки.

В свою очередь биолог Павел Глазков призвал всех грибников не волноваться из-за нового закона и собирать только хорошо известные виды, обходя стороной незнакомые сорта.

«Те грибы, которые обычно собирают россияне — джентельменский набор — это белые, подберёзовики, подосиновики, маслята, лисички, рыжики, волнушки — они не в Красной книге. Поэтому нужно собирать те грибы, в которых вы разбираетесь. А краснокнижные — это редкие грибы, малознакомые обывателям. У грибников есть железное правило — то, что не знаешь, не надо собирать», — подчеркнул Глазков.

Ранее эксперты Роскачества предупредили, что при сборе грибов и неправильном их приготовлении существуют риски отравления. Специалисты напоминают, что у многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. Поэтому прежде, чем положить найденный гриб в корзину, необходимо его внимательно осмотреть. Существует ряд признаков, которые с лёгкостью помогут отличить ядовитый гриб от съедобного, однако некоторые виды «умело маскируются».