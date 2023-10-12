Саранск, 12 октября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Несколько человек были госпитализированы после падения столба на остановку общественного транспорта на улице Победы в центре Саранска, сообщили 12 октября в прокуратуре Мордовии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Предварительно установлено, что в результате порыва ветра дерево упало на световую опору, которая опрокинулась на остановку общественного транспорта и проезжую часть», — сказано в сообщении прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства проверят причины произошедшего, дадут оценку деятельности органов власти по исполнению законодательства в сфере благоустройства и безопасности дорожного движения и при необходимости примут меры прокурорского реагирования, отмечено также в сообщении.

В свою очередь, в управлении МЧС по Мордовии сообщили, что пострадавших в результате ЧП было трое.

«В результате происшествия пострадало 3 человека: мужчина 1944 г. р., женщина 1978 г. р. и женщина 1992 г. р. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Причина происшествия устанавливается», — сказано в сообщении МЧС.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года на турбазе в Тарусском районе Калужской области в результате урагана погибли два человека, в том числе шестилетняя девочка, и ещё четверо пострадали. На турбазе проходил фестиваль байкеров, и в лесу вблизи базы был разбит палаточный городок. Начавшийся ночью ураган повалил несколько деревьев, которые упали на палатки.

В июле 2023 года сообщалось, что жертвами разгула стихии в Приволжском федеральном округе стали десять человек. От ливня и сильного ветра пострадали восемь регионов, в 520 населённых пунктах было нарушено энергоснабжение, упали более 500 деревьев, у 40 домов была повреждена кровля.