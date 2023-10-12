Ярославль, 12 октября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Два года проведёт в колонии 16-летний житель Ярославля, который в мае до смерти забил мужчину на автобусной остановке. Об этом сообщает 12 октября пресс-служба управления СКР по Ярославской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Суд признал юношу виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Мужчина 8 мая получил смертельные травмы в результате конфликта с подростком, который начался в маршрутном такси.

Подросток, которому тогда было 15 лет, дождался, пока мужчина выйдет из маршрутки. На остановке «Улица Жукова» он стал избивать оппонента, из-за чего тот упал. Мужчина попытался подняться, но подросток ударил его ногой по голове. Потерпевший ударился головой о металлическую конструкцию остановки, травма оказалась смертельной.

Подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

В момент совершения преступления подросток учился в девятом классе. На остановке он ударил ещё и другого мужчину, который заступился за потерпевшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Тюмени полиция задержала двух подростков, которые везли труп мужчины в багажнике автомобиля. Одного из них, 14-летнего мальчика, заподозрили в убийстве. Предположительно, он вступился за мать перед пьяным отцом и застрелил его. Женщина, испугавшись, предложила увезти тело. Её 19-летний племянник заранее сообщил в полицию о машине с трупом.